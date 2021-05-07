В Эстонии второй раз за неделю заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы

Главный штаб Сил обороны Эстонии заявляет, что российский самолет Ил-96 вновь нарушил воздушную границу республики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, 7 мая Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии рядом с островом Вайндлоо и провел там около минуты.

Отмечается, что транспондер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. Самолет также не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Кроме того, МИД Эстонии вручил послу РФ в республике ноту протеста.

Ранее пресс-служба Главного штаба вооруженных сил Эстонии сообщила, что российский самолет Ил-96 нарушил в среду, 5 мая, воздушную границу Эстонии. Граница была нарушена около острова Вайндлоо, самолет провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Уточняется, что самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии. Согласно заявлению эстонских военных, это второе нарушение воздушной границы страны российским самолетом за 2021 год.