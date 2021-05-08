Российский комплекс засек повышенную активность в космосе

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М», расположенный на территории Таджикистана, зафиксировал повышенную космическую активность в текущем году. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно-М» <…> за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов», – указано в сообщении.

При этом за весь предшествующий год число космических объектов, отслеженных российским комплексом, составило около 25 тысяч.

Комплекс «Окно-М» был поставлен на опытно-боевое дежурство в 1999 году, он способен отслеживать движение космических объектов на орбитах диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. При этом ОЭК способен заметить на таком расстоянии даже объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Ранее военный эксперт заявил, что новая ракета российской системы противоракетной обороны сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса.