Адмирал военно-морских сил Соединенных Штатов в отставке и экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg рассказал план действий США в случае войны Украины с Россией.

По его мнению, начало конфликта может произойти в Черном море, где Россия использует высокоточное ракетное вооружение, а также быстроходные катера, дизельные подлодки и вертолеты для переброса десанта.

«Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех»», — заявил Ставридис.

Это означает, что в случае украинско-российского конфликта, Соединенные Штаты не будут принимать участие в войне на стороне Украины. Ставридис прогнозирует безоговорочную победу Москвы в этом гипотетическом конфликте.

Ранее в Крыму оценили сравнение Черного моря с «озером НАТО».

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отметил, что за последние годы наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб увеличились в разы.