В США назвали уязвимое место армии страны

Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд заявила, что недостаточное финансирование оборонного сектора США приведет к краху страны в случае крупного военного конфликта. Об этом сообщает The National Interest.

По ее словам, состояние Вооруженных сил Соединенных Штатов в вызывает тревогу, поскольку большая часть военной техники устарело, а то, что есть, имеется в недостаточном количестве. Вуд обратила внимание, что большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился практически вдвое по сравнению с тем, каким он был 30 лет назад. «Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена холодной войны, — сказала представитель института The Heritage Foundation.

Она также заявила, что «конкуренты» США за последнее время много инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии.

Кроме того, Вуд выразила обеспокоенность тем, что союзники Вашингтона «позволили своим армиям ослабнуть» до такой степени, они практически не способны помочь, если возникнет серьезный кризис.

«Если, например, Китай и США вступят в войну за Тайвань и Китай победит, вряд ли Пекин согласится дать США время перевести дух, перегруппироваться, а затем начать войну во второй раз. То же самое можно сказать и о противостоянии Соединенных Штатов с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы», — заявила Вуд.

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