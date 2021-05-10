В МВД Франции назвали политизированным новое обращение военных

Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления Франции Аньес Панье-Рюнаше назвала политизированным обращение-петицию от действующих французских военных, которые осуждают реакцию властей страны на обращение экс-генералов, заявивших о риске гражданской войны в республике, передает Sud radio.

Панье-Рюнаше обратила внимание на то, что соответствующее письмо является анонимным, неизвестно, от чьего лица ведется повествование. По ее мнению, тест является политическим и противоречит принципам военной службы.

Она отметила, что авторы данного письма прибегают к терминам крайне правых и к словам, которые использует партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен.

«Называть факты — это одно, а вот призывать к беспорядкам под предлогом желания защитить порядок — это другое, это читается между строк данного обращения или петиции», — сказала Панье-Рюнаше.

Министр также добавила, что вопрос безопасности интересует в первую очередь людей небольшого достатка, так как именно они чаще всего сталкиваются с такими проблемами. Она подчеркнула, что правительство Франции делает все возможное для защиты своих граждан.

Ранее сообщалось, что действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, которые заявили о «распаде» страны. Под письмом, опубликованном в издании Valeurs actuelles, уже подписалось свыше 40 тысяч человек.

В апреле 20 французских офицеров высшего состава, находящихся в отставке, потребовали от президента Франции Эммануэля Макрона «защитить патриотизм».