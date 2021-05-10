Делегации России и США обсудили прогресс по ядерной сделке с Ираном

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавляет российскую делегацию на переговорах по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки) заявил, что российская и американская делегации обсудили прогресс по СВДП, сообщает РИА «Новости».

«Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия была деловой и полезной», — написал Ульянов в своем Twitter.

Кроме того, Ульянов сообщил о проведении встречи с руководителями делегаций от Франции, Германии и Великобритании.

«У нас состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии дел и вопросах, которые необходимо урегулировать для достижения нашей общей цели», — рассказал Ульянов.

Ранее глава Госдепартамента США Блинкен заявил, что некоторые действия США подрывали «порядок, основанный на правилах», упомянув «ядерную сделку».