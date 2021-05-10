NI рассказал о возможном столкновении российского и американского флота в Черном море

Американский журнал The National Interest провел анализ состава, оснащения и боевой подготовки военно-морского флота России и военно-морских сил Соединенных Штатов и смоделировал возможное столкновение в акватории Черного моря.

«Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море», — написал автор, журналист и бывший сотрудник Пентагоне Кристофер Осборн.

К слабостям российского флота он отнес меньшее, по сравнению с ВМС США, число надводных кораблей и меньшее количество палубной авиации, в том числе беспилотной.

Ранее американский адмирал рассказал план действий США в случае войны Украины с Россией.

По мнению экс-главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, начало конфликта может произойти в Черном море, где Россия использует высокоточное ракетное вооружение, а также быстроходные катера, дизельные подлодки и вертолеты для переброса десанта. Соединенные Штаты не будут принимать участие в войне на стороне Украины. Ставридис прогнозирует безоговорочную победу Москвы в этом гипотетическом конфликте.