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Военные новости

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Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года

Немецкий журналист поделился впечатлениями с Парада Победы

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Журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер поделился впечатлениями с Парада Победы, который прошел в Москве в воскресенье, 9 мая, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на военном параде в полной мере была продемонстрирована мощь российской армии.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — заявил Ваннер.

По словам коллег Ваннера из Die Welt, военный парад 9 мая стал «внешнеполитическим посланием» России к странам Запада.

Ранее пользователи Twitter назвали российский истребитель Су-57 достойным противником ВВС США.

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