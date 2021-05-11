Российский истребитель перехватил над Черным морем три военных самолета Франции

Российский самолет-истребитель Су-30 во вторник, 11 мая, перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик военно-воздушных сил Франции близ российской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, входящем в пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что Су-30 был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения границы России. Французские воздушные судна были сопровождены над акваторией Черного моря.

По данным отдела, нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было. Кроме того, полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами.

19 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 войск противовоздушной обороны Северного флота сопроводил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии.