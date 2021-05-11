Из сектора Газы выпущены еще около 40 ракет в сторону Израиля

Дополнительные 40 ракет были запущены 11 мая из сектора Газа в сторону юга Израиля. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали два человека. Кроме того, ракеты повредили здания в городах Ашдод и Ашкелон.

Согласно информации издания, израильские военные использовали систему противовоздушной обороны «Железный купол». При этом неизвестно, какое количество ракет удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что израильская армия ликвидировала 130 целей в секторе Газа ударами ракет.

Также стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю свыше 200 ракет.

До этого ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Еще палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. В Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт.

Кроме того, Палестина сообщала о 20 погибших под авиаударами. «Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил недавно представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.