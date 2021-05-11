ХАМАС объявил о запуске более 100 ракет по Тель-Авиву

«Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевое крыло радикального движения ХАМАС — объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил корреспондент агентства, в Тель-Авиве слышны сирены воздушной тревоги, а в небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа.

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».