Российские военные сообщили об уничтожении более 300 террористов в Сирии

Сирийские вооруженные силы при поддержке Военно-космических сил России ликвидировали 338 террористов с 23 апреля, заявил представитель российской группировки войск в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок», – рассказал представитель российских военных.

Он также добавил, что за этот период было уничтожено 38 объектов и 45 укрытий террористов, а также захвачено 20 единиц техники, еще шесть – выведено из строя.

«Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий <...> предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирии», – подчеркнул представитель российской группировки.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке арабской страны.