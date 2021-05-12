Армия Израиля возобновила атаки радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила атаки на объекты радикалов в секторе Газа, сообщается на странице военных в социальной сети Twitter.

«В последние часы ЦАХАЛ атаковала ряд значимых террористических целей и боевиков в секторе Газа. Атаки продолжаются и сейчас», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило более 200 ракет по Израилю.

До этого боевое крыло радикального движения ХАМАС объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Впоследствии лидер движения Исмаил Хания заявил, что его бойцы нанесли поражение Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что сторонники движений ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) поплатятся жизнями за ракетный обстрел.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада».

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».