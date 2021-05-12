Журнал National Interest перечислил пять лучших видов российского вооружения, представленного на параде в честь Дня Победы в Москве.
Первым в списке указывается основной боевой танк Т-14 и тяжелый БМП Т-15 семейства «Армата».
«Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он находится где-то между БМП и бронетранспортером», — говорится в сообщении.
На втором месте оказалась РС-24 межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Автор статьи назвал этот комплекс вероятной заменой «Тополя» и «Тополя-М».
Третье место занял беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9».
«Уран-9» <…> призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Четвертое место занимает гиперзвуковая ракета «Кинжал».
Замыкает список комплекс С-400 «Триумф». Автор статьи считает его лицом российского высококлассного военного экспорта.
«С-400 не только более способный, но и значительно более универсальный, чем его предшественник С-300», — говорится в сообщении.
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