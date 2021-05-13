Армия Израиля назвала число выпущенных из сектора Газа ракет

С начала обострения на границах палестинского анклава по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 1500 ракет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу израильской армии.

«К настоящему времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 1500 ракет», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что 350 из них упали в секторе Газа.

Там уточнили, что системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» были перехвачены сотни ракет.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.