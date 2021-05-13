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Военные новости

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Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие

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Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении в России медицинской справки на владение оружием. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]. Это необходимо делать», — сказал Золотов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Он отметил, что это может занимать много времени, но тем не менее считает правильным выдавать подобные справки не в частных клиниках, а в госструктурах.

Глава Росгвардии также добавил, что важно установить возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на оружие. Выдавать полуавтоматическое оружие гражданам следует только после пяти лет владения гладкоствольным оружием, считает он.

Ранее президент России Владимир Путин после трагедии в Казани поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.

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