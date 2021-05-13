Российские военные блокировали колонну США в Сирии

Российская военная полиция блокировала и развернула американскую колонну на северо-востоке Сирии, сообщает близкий к Министерству обороны России Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По имеющимся данным, военные США продвигались в районе города Телль-Тамр без предварительного предупреждения российской стороны, что является нарушением действующих механизмов по предотвращению конфликтных ситуаций. Американская колонна была замечена российским патрулем, обеспечивавшим безопасность движения по трассе М-4.

«В итоге большое подразделение армии США вынуждено было ретироваться от маленькой группы российских военных», — указано в сообщении.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии. Российские военные также напомнили, что силы коалиции находятся на территории страны незаконно, их присутствие в Сирии «противоречит нормам международного права».