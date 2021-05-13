Пашинян назвал «взрывоопасной» ситуацию у границ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал «взрывоопасной» обстановку вокруг армянского озера Севлич вблизи Азербайджана. Его заявление приводит пресс-служба главы армянского правительства.

«Уже второй день в районе озера Севлич складывается взрывоопасная обстановка. Причина в том, что некоторые группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия по ограждению озера», — рассказал и.о. премьера.

По словам Пашиняна, в настоящее время в пределах государственных границ Армении находятся около 250 азербайджанских военных. При этом и.о. главы кабмина выразил мнение, что действия сил Баку являются провокацией с целью начать военный конфликт. Он также подчеркнул, что на данный момент не зарегистрировано ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия обеими сторонами.

Кроме того, Пашинян поручил главам профильных ведомств начать консультации с Организацией Договора о коллективной безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение на границе Азербайджана и Армении.

13 мая министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках.

До этого Ереван заявлял, что 12 мая силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.