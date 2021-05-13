Пентагон не ответил на вопрос об инциденте в Сирии с военной полицией РФ и колонной техники США

Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооруженных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», — заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

Ранее стало известно, что российская военная полиция блокировала и развернула американскую колонну на северо-востоке Сирии. Военные США продвигались в районе города Телль-Тамр без предварительного предупреждения российской стороны, что является нарушением действующих механизмов по предотвращению конфликтных ситуаций.

7 мая в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии. Российские военные также напомнили, что силы коалиции находятся на территории страны незаконно, их присутствие в Сирии «противоречит нормам международного права».