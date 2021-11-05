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Эксперт Винокуров рассказал, чем занимается ГРУ в современную эпоху

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров рассказал, чем занимаются военные разведчики Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — ГРУ) в современную эпоху, сообщает РИА «Новости».

«Если прежняя военно-разведывательная доктрина в качестве первоочередной задачи ГРУ ГШ ВС РФ предусматривала работу против главного противника — США и НАТО, — то в настоящее время на первый план в деятельности выдвигается борьба с международным терроризмом, контроль ядерных и космических вооружений, обеспечение стратегической стабильности и международной безопасности», — рассказал Винокуров.

Он указал несколько основных регионов, в которых военные разведчики должны внимательно отслеживать военно-политическую обстановку — Черноморский, Балтийский, Центрально-Азиатский и Тихоокеанский регионы.

Военные разведчики отмечают в пятницу, 5 ноября, свой профессиональный праздник.

Ранее разведку у российских границ за неделю провели 58 самолетов и беспилотников.

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