NI: США пугают планы России по созданию оружия с искусственным интеллектом

Пентагон встревожен заявлениями российского лидера Владимира Путина о том, что Россия намерена активно разрабатывать оружие с технологиями искусственного интеллекта. Об этом в статье для National Interest пишет военный эксперт Питер Сучиу.

Автор публикации выразил уверенность в том, что прогресс России в сфере высокоточного оружия, создания БПЛА, а также систем координации военных действий способны сильно навредить интересам США.

«Согласно отчету «Искусственный интеллект и автономия в России», опубликованному ранее в этом году Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ», — рассказал Сучиу.

По словам эксперта, особую опасность для Соединенных Штатов представляет все более тесное сотрудничество между Россией и Китаем.

«Сейчас большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ», — резюмировал автор.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал Россию главной угрозой Соединенных Штатов.