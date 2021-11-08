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Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глубоко модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Об этом сообщается «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России».

«Ка-226Т, разработка которого ведется холдингом «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», приступил к летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов»... , - заявили в пресс-службе.

В «Ростехе» напомнили, что это первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в «цифре», что позволило существенно сократить время его создания.

В 2021 году «Вертолеты России» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Ка-52К «Катран», предназначенной для морского базирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна по праву гордится отечественным вертолетостроением. Глава государства отметил, что холдинг «Вертолеты России» получился дееспособным.

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