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ПВО Ирана перехватили два американских БПЛА во время учений в Ормузском заливе

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Wikimedia Commons

ПВО Ирана во время учений «Зольфакар-1400» в Ормузском заливе перехватили два американских беспилотника, которые зашли в зону проведения учений, сообщает информационное агентство IRNA.

Два беспилотника MQ-9 и RQ-4 были перехвачены средствами ПВО Ирана и вынуждены взять обратный курс от границ Исламской Республики.

В военных учениях «Зольфакар-1400» принимают участие сухопутные войска, ВМС и ВВС Ирана, также применяются собственные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее США пригрозили Ирану санкциями, чтобы остановить разработку беспилотников.

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