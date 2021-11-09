ДНР: ВСУ захватили село Старомарьевка

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на линии соприкосновения с народной милицией самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ДНР.

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР, — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что украинские военные вывесили над Старомарьевкой сине-желтый флаг, а также начали рыть траншеи и готовить новые фортификационные сооружения.

По ее словам, Украина провоцирует ДНР и ЛНР на развязывание полномасштабного вооруженного конфликта.

Ранее начальник Генштаба ВСУ заявил, что украинские солдаты не заходили в Старомарьевку.

О том, что украинские войска без боя заняли Старомарьевку, сообщил в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Он также опубликовал видео на котором военные поднимают над дорожным указателем с названием села желто-голубой флаг.