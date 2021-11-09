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В России будет создана новая зенитная ракетная система С-550

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Пресс-служба Минобороны РФ

В России создается новая зенитная ракетная система (ЗРК) С-550, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на совещаниях в Сочи, которые прошли 1-3 ноября, президент РФ Владимир Путин сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

Какие-либо детали о новой системе Минобороны не приводит.

1 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что российская армия вскоре получит новейшую зенитную ракетную систему С-500.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в свою очередь рассказал, что покупателями новейших российских ЗРК С-500 могут стать Индия и Китай. Но сначала ее поставят в Вооруженные силы РФ. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (или 55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В конструкции С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

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