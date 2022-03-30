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Washington Post назвал тактику Киева по обороне городов опасной для мирных жителей

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинская армия помещает военную технику в жилых кварталах городов в попытках противостоять российским войскам, что угрожает жизням мирных граждан. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и журналистов, находящихся в Киеве.

«Если там (в жилых кварталах) есть военное оборудование и Россия говорит, что они ведут атаки по военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население», — высказал мнение в интервью изданию сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр.

По его словам, если Киев не вывезет свое вооружение из густонаселенных районов, либо не увезет оттуда гражданских лиц, то можно думать, что тем самым нарушаются законы войны, поскольку любые военные объекты являются законными целями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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