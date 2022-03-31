Зеленский заявил, что мины из Черного моря может унести во фьорды Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии, заявил, что дрейфующие в Черном море мины может унести в Норвегию, пишут «Известия». Он заявил, что якобы мины установила российская сторона.

«Мины, установленные российскими силами, дрейфуют в Черном море, это небезопасно», — указал Зеленский. По его словам, они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам, что угрожает людям и окружающей среде.

«Будущее Норвегии и всей остальной Европы «решается сейчас на украинской земле», — заявил Зеленский.

Он попросил предоставить Киеву норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, это может повлиять на международное судоходство, в том числе на экспорт продовольствия из России и Украины.

С 26 марта в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном приостановлены все виды рыболовства. Ограничение касается ночного времени суток.

В Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в море и отслеживать дрейфующие мины.

19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Их дрейф может начинаться из-за обрывов тросов ветром или течением.

Ранее глава Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Черном море были найдены сорванные штормом с якоря украинские мины, сохраняется угроза их дрейфа вдоль побережья.

Мины уже находили у берегов Турции, Румынии, а также на границе Турции и Болгарии.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что все турецкие тральщики (корабли для поиска мин) и патрульные самолеты приведены в состояние повышенной готовности из-за существующей угрозы дрейфующих мин в Черном море.