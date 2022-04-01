В Минобороны Великобритании прокомментировали наращивание ядерного арсенала

Заместитель британского министра обороны Дэвид Уильямс заявил, что Великобритания не планирует расширять ядерный арсенал свыше тех показателей, что уже объявлены, сообщает телеканал Sky News.

«Я не думаю, что у нас есть какие-то немедленные планы по расширению (ядерного) арсенала», — заявил Уильямс.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с пранкерами не исключил помощь Киеву в вопросе ядерного оружия. Собеседник сказал, что этот вопрос очень интересует украинское правительство, и добавил, что это важно для Киева.

Во время разговора с пранкерами британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия.

Пранкеры дозвонились Уоллесу, когда тот находился с визитом в Польше. Собеседник, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сказал главе Минобороны, что Киев хотел бы «продолжить ядерную программу с целью защиты от России».