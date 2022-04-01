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В Минобороны Великобритании прокомментировали наращивание ядерного арсенала

Замминистра обороны Уильямс: Великобритания не планирует расширять ядерный арсенал

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Ariel Schalit/AP

Заместитель британского министра обороны Дэвид Уильямс заявил, что Великобритания не планирует расширять ядерный арсенал свыше тех показателей, что уже объявлены, сообщает телеканал Sky News.

«Я не думаю, что у нас есть какие-то немедленные планы по расширению (ядерного) арсенала», — заявил Уильямс.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с пранкерами не исключил помощь Киеву в вопросе ядерного оружия. Собеседник сказал, что этот вопрос очень интересует украинское правительство, и добавил, что это важно для Киева.

Во время разговора с пранкерами британский министр не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия.

Пранкеры дозвонились Уоллесу, когда тот находился с визитом в Польше. Собеседник, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сказал главе Минобороны, что Киев хотел бы «продолжить ядерную программу с целью защиты от России».

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