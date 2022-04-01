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Welt am Sonntag: кабмин ФРГ одобрил поставку бронетранспортеров из Чехии на Украину

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Michael Sohn/AP

Кабинет министров ФРГ, в том числе министр обороны Кристин Ламбрехт, одобрил поставки Украине бронетранспортеров «PbV-501», дислоцированных сейчас в Чехии. Об этом пишет Welt am Sonntag.

Отмечается, что речь идет о 58 боевых машин. Они оснащены пушками и пулеметами.

Бронетранспортеры перешли в финансовое ведение Германии после объединения ФРГ и ГДР, в конце 90-х годов машины были переданы Швеции. Впоследствии шведская сторона продала их чешской компании, которая теперь хочет переправить их на Украину. Однако, как подчеркивает издание, для этого потребуется разрешение Германии, что, по словам источника в Минобороны, уже сделано.

Ранее в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Ситуация изменилась после начала специальной военной операции России на Украине.

Так, 29 марта глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину.

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