В Минобороны сообщили, что украинские формирования заминировали ГЭС под Николаевом

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что «боевики националистических формирований» Украины заминировали гидроэлектростанцию в Николаевской области и планируют ее подорвать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», — сказал Мизинцев.

По его словам, если шлюзы гидроэлектростанции будут подорваны, «в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате некоторые резервуары были повреждены и загорелись.

По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара и установить виновных.