Зеленский отреагировал на авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Журналисты американского телеканала Fox News спросили президента Украины Владимира Зеленского, отдавал ли он приказ украинским военным нанести авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде.

Глава государства не смог дать конкретного ответа. Он подчеркнул, что не обсуждает свои приказы в качестве верховного главнокомандующего.

«Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — передает РИА «Новости» слова Зеленского.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что удар был совершен двумя украинскими вертолетами Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара и установить виновных.