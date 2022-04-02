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Зеленский отреагировал на авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Зеленский отказался обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Журналисты американского телеканала Fox News спросили президента Украины Владимира Зеленского, отдавал ли он приказ украинским военным нанести авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде.

Глава государства не смог дать конкретного ответа. Он подчеркнул, что не обсуждает свои приказы в качестве верховного главнокомандующего.

«Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — передает РИА «Новости» слова Зеленского.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что удар был совершен двумя украинскими вертолетами Ми-24, которые на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара и установить виновных.

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