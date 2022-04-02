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The New York Times: США намерены передать Украине советские танки

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Американская сторона якобы планирует вместе с союзниками поспособствовать передаче Украине танков советского производства, заявил неназванный представитель Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The New York Times.

Как пояснил источник СМИ, США хотят выступить в роли посредника в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.

Газета пишет, что процесс передачи якобы может начаться в скором времени. Тем не менее собеседник не назвал примерные масштабы поставок танков.

Также нет данных, откуда, предположительно, Киеву начнут поставлять танки.

Представитель добавил, что данные боевые машины якобы позволят Украине наносить «артиллерийские удары на дальние расстояния».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также министр обороны Британии Бен Уоллес назвал предоставление Украине британских танков неэффективным.

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