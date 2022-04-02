В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 10 ракет из «Градов» по Донецку

Вооруженные силы Украины выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел зафиксирован в 11.30 мск по направлению населенного пункта Георгиевка в Донецке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».