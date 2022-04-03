Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06
Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину 01:59
Червиченко о погодных условиях в матче «Спартак»... 01:57

Минобороны: Россия поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя после просьбы Эрдогана

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия поcле просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину поможет эвакуировать иностранных граждан, которые находятся в заложниках у боевиков нацбатов в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА «Новости».

По его словам, российские Вооруженные силы с 00.00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения.

Из Бердянска у иностранцев есть возможность эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом. Российская сторона при этом готова обеспечить заход и выход судов для эвакуации в порт Бердянска, указал Мизинцев.

«Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению «режима тишины» в период проведения эвакуации, а также исключении угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода», — отметил генерал-полковник.

Он также рассказал, что Россия обращается ко всем международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с просьбой обязать Киев до 3.00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к осуществлению эвакуации межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, Турцию, МККК и УВКБ ООН.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+