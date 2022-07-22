Посол ЛНР сообщил о попадании ракет из HIMARS по зернохранилищу в Хорошее

Посол Луганской народной республики Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Хорошее с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия. Уверен, что это именно те цели, на которые рассчитывали американцы давая Киеву это высокоточное оружие», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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