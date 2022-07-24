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C начала военной операции на Украине уничтожено 260 самолетов ВСУ

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Global Look Press

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 260 самолетов ВСУ с начала военной операции на Украине. Об этом говорится в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

В середине июня Минобороны России сообщило, что российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины — Су-25, Су-24 и МиГ-29.

Это произошло в районе Новоукраинки и Барвенково Донецкой народной республики
и в районе Баштанки Николаевской области.

Еще один Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Широкого Николаевской области.

Также ПВО уничтожили девять беспилотников в Харьковской, Николаевской областях и ДНР.

В то же время, в Вашингтоне заявили, что рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства. Речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов, таких как шведский JAS 39 Gripen, Eurofighter и Rafale.

Кроме того, США собираются обучать летчиков ВСУ управлению американскими истребителями. При этом пока США не приняли официального решения как по возможной отправке военной авиации Украине, так и по программам обучения украинских пилотов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации.

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