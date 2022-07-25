«Известия»: военные ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭЦ в ДНР

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой народной республике, сообщают «Известия» ссылаясь на своего корреспондента Алексея Полторанина.

Журналист заявляет, что в настоящее время на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

И.о. главы администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале написал, что территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена.

Он добавил, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР. Кроме этого, по неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины отходят от Семигорья.

Ранее пресс-служба «Харьковской ТЭЦ-5» объявила, что с 1 июня компания прекратит свою деятельность из-за высоких цен на газ.