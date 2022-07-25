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Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны

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РИА «Новости»

Индия разместит вторую партию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Times of India.

По данным издания комплексы устанавливаются на севере страны на границе с Китаем. Они будут готовы к использованию в ближайшие 2-3 месяца.

Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастет, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ, говорится в тексе материала.

С-400 доставляется кораблями и самолетами. Первая партия прибыла в декабре прошлого года и была размещена на северо-востоке страны.

Ранее в Турции заявили, что вопрос о закупке второй партии С-400 у РФ стоит на повестке. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика по-прежнему рассматривает возможность закупки у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. Он отметил, что Турция рассчитывала на приобретение российских С-400 независимо от того, что по этому поводу думают США.

Комплекс С-400 «Триумф» был разработан в России и никогда не поставлялся на Украину. После того, как Министерство обороны России объявило о подавлении украинской ПВО, НАТО и некоторые страны ЕС стали искать, чем компенсировать уничтоженные российской авиацией ЗРК С-300.

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