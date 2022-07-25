На Тайване стартовали военные учения с боевыми стрельбами

На Тайване началась вторая фаза военных учений «Ханьгуан», которые предусматривают боевые стрельбы и проверку готовности вооруженных сил по отражению гипотетического «нападения» Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство острова.

Учения будут проходить пять дней. В тренировках будут задействованы все виды и рода войск с привлечением резервистов.

Одной из главой задач станет защита порта Тайбэя от потенциальной атаки самолетов и вертолетов НОАК. Данный порт расположен на острова близ устья реки Даньшуйхэ и является стратегически важной водной артерии.

Первая часть учений прошла в середине мая.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня.