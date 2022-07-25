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Завершается реставрация единственного сохранившегося в России самолета-амфибии

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Музей ВВС СФ

В Мурманской области завершается реставрация единственного сохранившегося в России самолета-амфибии Бе-6, пишет Telegram-канал AviaNews.

Самолет морской разведки Бе-6 был создан в конструкторском бюро Георгия Михайловича Бериева в Таганроге в1949 году. Этот самолет-амфибия один из четырех Бе-6, сохранившихся в мире и единственный, сохранившийся в России.

«Еще пару месяцев и единственный сохранившийся в России самолет-амфибия Бе-6ПЛО освободится от строительных лесов. Работы по реставрации памятника Бе-6, установленного в 1968 году на островке Большой Грязный в Кольском заливе напротив ВВС СФ в Сафоново в Мурманской области были начаты в прошлом году. Состояние памятника было крайне удручающим», — пишет канал.

Отмечается, что при реставрации были восстановлены утраченные элементы обшивки самолета, вместо разбитых иллюминаторов установлены прозрачные листы прочного пластика. Корпус самолета выкрашен в оригинальный цвет краской, способной выдержать долгое время суровые условия Заполярья. Также убран старый бетон, которым ранее был залит корпус Бе-6 для устойчивости, вместо него уложен слой нового.

Ранее руководитель проектного офиса по созданию рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу сообщила, что ВМФ России предоставит оригинальные запасные части для реставрации первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Сейчас К-3 находится на Кронштадтском морском заводе. Подлодка станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» в Кронштадте, туда ее перевезут летом.

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