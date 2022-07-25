Песков: удар по военным объектам в порту Одессы не должен повлиять на отгрузку зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский удар по морскому порту в Одессе не должен повлиять на начало отгрузки зерна в рамках стамбульских договоренностей.

По его словам, удар был нанесен исключительно по военной инфраструктуре.

«Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по военному катеру в порту Одессы и складу американских ракет Harpoon.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна из заблокированных портов Одессы, Черноморска и Южного. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.