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Журналистка Хейнс: Словакия в августе может передать Украине 11 МиГ-29

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Rob Schleiffert/Wikimedia Commons

Словакия в конце августа может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей», — написала Хейнс.

Ранее сообщалось, что Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций в отношении российских энергоресурсов. Европейские журналисты предположили, что в случае смены власти в стране на досрочных выборах позиция Братиславы по поддержке Киева может поменяться. Подчеркивается, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо выступает с критикой политики передачи вооружений.

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