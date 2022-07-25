Украинский министр Федоров сообщил о покупке Киевом дронов на $7,7 млн

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что Киев подписал договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск.

Сумма всех сделок, по его словам, составила 260,5 млн гривен, то есть 7,1 млн долларов.

«Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank», — написал украинский чиновник.

Также Федоров поведал о закупке «лучшего дрона-разведчика в мире».

«Ну и суперзвезда закупки – 20 Fly Eye», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины получили буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм британского производства. Утверждается, что гаубицы уже доставлены в зону боевых действий.

Также сообщалось, что Британия предоставит украинской армии 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и артснаряды.