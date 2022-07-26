Британия протестирует беспилотные вертолеты для поиска субмарин за $70 млн

Королевский флот Великобритании заключил контракт на $70 млн с итальянской компанией Leonardo (бывшая Finmeccanica) на проектирование и разработку беспилотных противолодочных вертолетов, способных отслеживать и атаковать подводные лодки. Об этом сообщает издание Navy Recognition.

Для этого беспилотники будут сбрасывать гидроакустические буи, которые сканируют водную толщу и передают вертолету данные о наличии в ней подводных лодок. Сейчас это делают пилотируемые вертолеты Merlin Mk2, которые не могут круглосуточно зависать в районе патрулирования и вынуждены возвращаться на базу. В случае с беспилотником продолжительность наблюдение будет ограничена лишь запасами топлива.

Кроме противолодочных функций, беспилотные вертолеты планируют использовать для других задач, например, пополнения запасов между кораблями и эвакуации раненых. Ожидается, что вес машин будет составлять около трех тонн.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить производство ударных вертолетных беспилотников массой 750 килограммов. Производством ударных дронов может заняться холдинг «Вертолеты России», который входит в «Ростех».

Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, как у классического вертолета. Аппарат сможет использоваться для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники и других целей.

В базовой комплектации беспилотник будет иметь гиростабилизированную оптико-электронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов и будет оснащен танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами.