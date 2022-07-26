Пожар на нефтебазе в Донецке после обстрелов ВСУ удалось локализовать

Пожар на нефтебазе, произошедший в Буденновском районе Донецка, получилось локализовать, распространение огня на частный сектор исключено. Об этом заявили на официальном сайте МЧС Донецкой народной республики.

«Удалось предотвратить распространение пожара на частный сектор... В 08.04 мск пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается», — пояснили в экстренном ведомстве.

Как добавили оперативной службе, на железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три цистерны были охвачены огнем.

В тушении серьезного пожара от МЧС ДНР задействовали: 20 единиц техники и 96 человек личного состава.

Предварительно, в результаты происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на нефтебазе в Донецке после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь от пожара было видно в нескольких районах Донецка, а пламя било на пару десятков метров в высоту.