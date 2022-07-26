Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках... 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить... 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и... 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен... 08:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Пожар на нефтебазе в Донецке после обстрелов ВСУ удалось локализовать

close
100%
МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе, произошедший в Буденновском районе Донецка, получилось локализовать, распространение огня на частный сектор исключено. Об этом заявили на официальном сайте МЧС Донецкой народной республики.

«Удалось предотвратить распространение пожара на частный сектор... В 08.04 мск пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается», — пояснили в экстренном ведомстве.

Как добавили оперативной службе, на железнодорожном полотне находилось семь цистерн в сцепке, из которых три цистерны были охвачены огнем.

В тушении серьезного пожара от МЧС ДНР задействовали: 20 единиц техники и 96 человек личного состава.

Предварительно, в результаты происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на нефтебазе в Донецке после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь от пожара было видно в нескольких районах Донецка, а пламя било на пару десятков метров в высоту.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+