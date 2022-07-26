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В США рассказали, когда летчики ВСУ смогут использовать F-16

Breaking Defense: Украина сможет начать эксплуатацию F-16 через год-полтора

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Global Look Press

Украина сможет начать эксплуатировать истребители F-16 Fighting Falcon США через год-полтора, сообщает Breaking Defense.

Бывший пилот F-16 Fighting Falcon Джон Венейбл, слова которого приводит издание, считает, что летчика МиГ-29 можно переобучить на новый истребитель за четыре месяца, но обучение техников и подготовка логистики для обслуживания самолета потребует большего времени.

«Если нет подрядчика, который готов отправиться в зону боевых действий с командой техников, у которых есть опыт работы с самолетом, нужно ждать от года до полутора, прежде чем Украина сможет начать использовать эти самолеты», — сказал Венейбл.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению американскими самолетами. Автором поправки выступил представитель Республиканской партии от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Парламентарий считает, что предложенная им инициатива облегчит в будущем переход вооруженных сил Украины на военную технику Запада. По словам Кинзингера, Соединенные Штаты готовы начать обучение украинских пилотов на базах в Миссисипи и, возможно, в Техасе. Предполагается, что на обучение основам пилотирования истребителей F-15 и F-16 понадобится порядка трех месяцев.

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