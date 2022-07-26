Робота, сбивающего дроны и форсирующего реки, впервые покажут на «Армии-22»

Российский перспективный боевой робот «Маркер» впервые покажут на военно-техническом форуме «Армия-2022», приводит РИА Новости слова источника.

«Робот «Маркер» впервые покажут «в железе» на форуме «Армия-2022» в рамках экспозиции «Роскосмоса». Ожидается, что на стенде Научно-технического центра «Охрана» (дочка «Роскосмоса») будут выставлены два робота: один на колесном и один на гусеничном шасси», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота «Маркер». Его основные задачи — патрулировать критически важные объекты и ловить или подавлять дроны.

Ранее главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов рассказал, что робот «Маркер» обладает рядом преимуществ, в частности — точным позиционированием и высокой скоростью вращения модуля полезной нагрузки.

До этого «Газета.Ru» разбиралась, как именно робот может сбивать дроны.