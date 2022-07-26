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ВВС Украины: Соединенные Штаты обучат украинских пилотов управлять F-15 и F-16 в 2023 году

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Ints Kalnins/Reuters

Спикер командования воздушных сил войск Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в 2023 году будут обучаться управлению американскими истребителями F-15 и F-16. Об этом он сказал во время брифинга «Укринформ», передает РИА «Новости».

«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 млн долларов США на подготовку военных пилотов в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», — сообщил Игнат.

По его словам, этот шаг американского правительства показывает серьезные намерения США. Кроме того, это подтверждает возможное предоставление Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других».

Ранее сообщалось, что Украина сможет начать эксплуатировать истребители F-16 Fighting Falcon США через год-полтора.

16 июля палата представителей Конгресса США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению американскими самолетами. Автором поправки выступил представитель Республиканской партии от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Парламентарий считает, что предложенная им инициатива облегчит в будущем переход вооруженных сил Украины на военную технику Запада. Предполагается, что на обучение основам пилотирования истребителей F-15 и F-16 понадобится порядка трех месяцев.

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