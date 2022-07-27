Самая большая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» вернулась в базу Северного флота

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 вернулся после выполнения учебно-боевых задач в море в пункт базирования. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Речь идет о Беломорской военно-морской базе Северного флота РФ.

26 июля «Дмитрий Донской» прибыл на базу в Северодвинске. Вернулся он из Белого моря. Весь предыдущий месяц АПЛ выполняла различные задачи учебно-боевой подготовки.

Также подлодка периодически задействуется в различных испытаниях новых атомных подлодок, которые возводятся на «Севмаше».

Ранее сообщалось, что самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» утилизируют.

АПЛ «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав флота в 1980 году. Всего было построено шесть таких субмарин.

В 2002 году ее вооружили ракетами «Булава». Перевооружена для испытаний ракетного комплекса «Булава», для чего в одну из шахт для ракет Р-39 со стартовой массой 90 тонн был вставлен новый пусковой стакан под существенно меньшую ракету «Булава». ТАРПКСН «Дмитрий Донской» — самый быстрый из всех кораблей серии, он на два узла превысил предыдущий рекорд скорости проекта 941 «Акула».