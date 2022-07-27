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Полянский призвал ООН ввести оружейное эмбарго против Украины

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AP

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для контроля за поставками оружия на Украину необходимо ввести со стороны Организации Объединенных Наций эмбарго в отношении этой страны. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Известия».

«Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что страны Запада этого никогда не допустят.

Вопросы же поставок оружия Киеву со стороны этих государств российская сторона неоднократно поднимала и будет дальше поднимать в Совете Безопасности ООН, добавил Полянский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оружие, которое США поставляет на Украину, не сможет остановить Россию и помешать ей достичь своих целей на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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